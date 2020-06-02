東方日報A1：美國反警暴示威　逾50市宵禁　半世紀罕見

美國反警暴示威昨日踏入第六日，騷亂蔓延至七十五個城市，包括首都華盛頓在內逾五十個城市實施宵禁，四千四百人被捕，是已故民權領袖馬丁路德金於一九六八年遇刺身亡以來最嚴重的騷亂。示威者連日包圍白宮並焚燒國旗，白宮罕有熄燈；總統特朗普更一度躲入地下碉堡避難，成為地堡啟用七十三年來，首位因示威而進入地堡的總統。肯塔基州執法人員更首次發射實彈，擊斃一名男子。

特朗普前日在社交網Twitter宣布，將把「反法西斯運動」（ANTIFA）列為恐怖組織，並指控部分傳媒煽動仇恨及無政府主義，強調沒有白人至上主義者參與示威；他昨日再發文，批評民主黨總統參選人拜登等激進左翼，保釋無政府主義者，令他們掌握實權，並向所有人課以重稅。特朗普呼籲，民主黨籍市長及州長需採取強硬手段，出動國民警衞軍對付無政府主義者；他亦再次稱讚國民警衞軍表現出色，應派駐到其他州份。華盛頓及四十六個州均有騷亂發生，美國本土僅餘愛達荷州、亞拉巴馬州及佛蒙特州未「淪陷」。

根據日程表，特朗普昨日與州長、執法部門及國家安全部門長官召開電話會議，要求強硬處理事件。有指他目前關注全國暴力活動的法律與秩序問題，而非觸發示威的種族主義及警暴問題。但白宮內部人士認為，特朗普應聽取黑人社區成員的意見，以解決問題。

華盛頓於前日實施宵禁，禁止市民在晚上十一時至翌日早上六時外出，並調動國民警衞軍協助警方平亂，多名荷槍實彈的士兵駐守在白宮南側的橢圓形草坪。司法部亦動員聯邦法警及毒品管制局探員，部署到白宮對面的拉斐特公園執法。

入夜後衝突情況加劇，白宮外儼如戰場，有示威者展示寫着「下次殺死特朗普」的標語，焚燒雜物、國旗及大肆破壞，有近二百年歷史的聖約翰聖公會教堂亦起火。警員以淚彈、閃光彈等驅散示威者，五十名特勤人員在衝突中受傷。白宮國家安全顧問奧布賴恩強調，特朗普不會動用軍隊平息騷亂。

《紐約時報》報道，示威者於上周五包圍白宮期間，特勤人員把特朗普帶入地堡避難近一小時，第一夫人梅拉妮亞及兒子巴倫亦一同進入。消息人士指，特朗普及家人對示威規模及群眾的憤怒感到震驚。有線電視新聞網絡（CNN）引述消息指，如果白宮情況提升至紅色警戒，總統便要進入俗稱地堡的「緊急行動中心」，其他第一家庭成員亦要隨行。白宮發言人迪爾指，不會評論華府的安全協定及決定。

中國外交部發言人趙立堅昨日表示，中方關注事態發展，呼籲美國政府履行其根據《消除一切形式種族歧視國際公約》應承擔的義務，採取切實措施維護和保障少數族裔的合法權利。對於奧布賴恩指中國網民對美國局勢幸災樂禍，網上輿論將美國局勢和香港局勢作比較，趙立堅指奧布賴恩的言論毫無根據；批評美方把「港獨」和黑暴分子美化為英雄，卻把國內抗議種族歧視的民眾稱之為「暴徒」，是典型的「世界馳名雙重標準」。