梁卓偉指新冠病毒有超級傳播效應　2成帶毒者傳染8成人

香港至今出現近1100宗新冠肺炎確診個案，香港大學醫學院院長梁卓偉分析當中約1040宗確診個案，發現有兩成帶病毒者，感染其餘八成的病例，情況類似2003年香港沙士疫情及2015年南韓爆發中東呼吸綜合症(MERS)的情況，都有「超級傳播效應」。他認為，若當局能精準及第一時間尋找到這兩成人接觸的組群及環境，可成功控制疫情。

梁表示，團體計算出的輸入個案病毒即時繁殖率約為0.1，情況不需擔心。但他指，本地個案的病毒即時繁殖率接近2，而最新的本地個案中不少有群組效應，例如沙田瀝源群組有9人染病，他不排除陸續有新個案，認為要留意本地有多少隱形傳播鏈，考慮是否需要擴大病毒測試及血清測試的範圍。梁又呼籲檢測需全民參與，公私營機構都應該為公眾提供檢測，特別是一些高危人士如長者、院舍職員、日常工作經常與人接觸的人。

梁以近日瀝源邨的本地個案為例，他指雖暫未知病毒源頭，惟有機會源自隱形傳播鏈，目前亦確定染病群組的人數和傳播鏈。他又提到若這些本地爆發不能找出所有病人和源頭，就有機會引起下一波疫情。

至於個人防疫，梁指隨疫情放緩，港人防疫意識有所鬆懈；但不論疫情如何，仍持續有逾九成港人戴口罩。研究又發現，在公務員復工及近乎全民口罩情況下，感染個案卻上升，梁坦言兩者未必有直接因果關係，但口罩於防疫而言，雖是必要，卻不足夠。

梁又建議邊防、測試追蹤和社交距離三方面的防疫措施不能同時收緊或放寬，要小心調較以免易響防疫效能。就目前的情況。他認為不應放寬邊防的防疫措施。