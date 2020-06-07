東方日報A1：爆滲漏損結構　中環灣仔繞道壽命堪憂

政府「豆腐渣」工程，黑雨下無所遁形！耗資三百六十億元、通車不足一年半的中環及灣仔繞道近日滲漏情況嚴重，甚至波及機房和行政大樓，隧道牆身布滿水漬，結構鋼筋疑已因長期接觸鹹水而生銹。有資深工程師認為情況不正常，相信是施工手工不佳引致，恐影響長遠結構穩固，或縮短使用壽命。議員批評政府至今仍未解決漏水問題，質疑為趕工通車令工程質量差。路政署承認通車以來接獲兩宗漏水投訴，工程人員偶爾發現滴水，亦承認近日機房及行政大樓均出現輕微滲漏，已安排補漏工作。

東方日報在中環及灣仔繞道去年初通車前，已多次踢爆隧道現「水災」，隧道天花及牆身等多處現水漬，其後在通車前的步行籌款活動中發現水漬及裂紋，路政署多次稱會修補。不過消息人士透露，繞道通車至今，滲水情況始終未能控制，上月底更出現明顯滲漏，以中環至北角的一段隧道最為嚴重，質疑在長期被鹹水浸淹下，天花會剝落，地面亦會起鹽晶，影響行車。

東方日報記者多次到繞道視察，包括昨日「黑雨」過後，均發現隧道飾板下的石壆水漬斑斑，依其水漬紋路所看，疑是由牆身滲漏至石壆位置，天花位置亦有大量形狀不一黑點，與早前運輸及房屋局局長陳帆所指是防火塗層紋理不相似，疑似是水漬。資深工程師倪學仁看過現場拍攝的照片後指出，隧道石壆位置滲漏量較大，直言：「唔係正常！」但指實際滲漏程度需打開飾板才可判斷。他質疑隧道施工手工不佳，施工接縫疑有裂縫，導致有水滲漏，情況與沙中線紅磡站相似。

他續稱，若長期有鹹水滲入石屎結構，有機會令石屎膨脹，降低其硬度，更會銹蝕鋼筋，影響結構穩固，長遠或會縮短其使用壽命。

他又指，機房及行政大樓滲水可能令一些電子器材受損，影響隧道運作，但一般防水工作需針對滲水的來源，因現時工程已完成並啟用，坦言：「只能好似止咳咁去補強，永遠都做唔好。」

議員譚文豪批評路政署修補工作欠佳，又質疑政府為趕通車，不理工程質量，直言：「先通車再講，之後再去補漏！」認為政府應交代漏水詳情及是否有人要負責。譚稱政府工程超支、延誤及工程質量差已成家常便飯，又指自己曾使用過繞道，有感路面十分顛簸，「好似坐船咁」，質疑其平整路面工作欠佳。

路政署回應時承認有漏水問題，強調已立即安排承建商安裝臨時接水槽以避免對駕駛人士造成影響，並隨即開展補漏處理，又指通車以來的滲漏情況皆屬輕微，不影響行車安全。該署亦承認早前機房及行政大樓個別位置出現輕微滲漏情況，工程團隊已安排承建商透過壓力灌漿方法進行補漏處理，並繼續緊密監察情況。

該署重申，因部分隧道深入地底或海床下，地下水或有可能透過局部位置的微細接縫滲入，隧道結構在設計上容許有限度的滲漏，而設計亦備有適當的疏水設備將滲水排走，署方工程人員巡視時若發現有滲漏，會即時跟進及修補處理。

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