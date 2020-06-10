復課無期　港留學生聯署促放寬境外生返台

新冠肺炎疫情全球「大流行」，留學台灣的香港學生回台復課無期，有留學生組成關注組，並發起聯署調查，指近300名留學生因為畢業、考試、實習等問題，急需回台復課，當中逾90%願意自費進行病毒測試及居家檢疫等，促請台灣政府盡快以「小量、分批、畢業生優先」方案，盡快安排境外生返台。關注組昨(9日)亦與台北經濟文化辦事處處長高銘村會面，呼籲當局重視境外生的受教權益。

「香港僑生返台關注小組」6月4日發起聯署調查，至8日共收到582份回覆，當中298人為香港留學生，佔總數逾一半，調查發現香港學生主要因為學業問題，急需返回台灣復課，當中畢業生的顧慮最高，包括要面對畢業專題、論文口試、領取畢業證書畢業，以及暑期實習。其他問題亦包括香港局勢動盪、在台住宿的問題等。94.3%人願意自費進行核酸檢驗、逾30%人更願意把居家檢疫由14日增加至21日，並願意承諾遵守台灣的防疫守則。

關注組成員昨日亦聯同台灣各大學香港校友會總會代表，會見台北經濟文化辦事處處長高銘村等，向他提交聯署及聲明，訴說境外生的生活困境、表達香港學生的訴求和意願，促請台灣行政院盡快再次召開跨部門會議，盡快擬訂境外生返校日程，並建議以「小量、分批、畢業生優先」方案，從速安排境外生返台。