機電署證東鐵線試車出3故障　要求港鐵暫停實地行車測試

為配合沙中線工程下東鐵線伸延過海，港鐵計劃更新東鐵線信號系統，並逐步把該線12卡列車更換成9卡車。東網早前報道，東鐵線信號系統行車測試時至少發生2次事故，令原定本月6日開始進行的12卡及9卡車「混合跑」行駛方式，延至7月中才開始。機電工程署回應東網查詢，承認港鐵在上月23日及25日測試期間，曾發生3宗事故，該署已要求港鐵詳細調查該兩天測試時出現的事件，並暫停新信號系統的實地行車測試。

機電署表示，港鐵在上月23日及25日凌晨非行車時段進行相關壓力測試，透過模擬以25列12卡列車和5列9卡列車按繁忙時間表運作，以測試新系統運作情況及港鐵人員應變能力。不過，在23日測試時曾發生兩次事故，包括有列車車長不按燈號及指示錯誤行駛，以及車務控制中心的列車監察系統屏幕有數分鐘的時間內出現閃動，當中曾出現未能顯示行車狀況的情況。

至於25日凌晨的測試期間，原定模擬聯鎖電腦系統發生故障，以測試其冗餘系統能否正常運作，惟其時聯鎖系統按其設計出現了關機情況。該署稱上述3宗事件發生時，列車自動保護系統運作正常，各列車之間有充足的安全距離，現時港鐵及新信號系統承辦商正就事件進行調查，並會於立法會交代事件。該署強調會在接納報告並確認新信號系統安全及運作良好後，才會批准港鐵使用新信號系統。

此外，該署稱上月25日測試前，港鐵人員亦察覺分支到落馬洲支綫的道岔因有電線損壞而出現故障，但該道岔未有用於上述壓力測試，與上述3宗事件無關。