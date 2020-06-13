重建後租金貴一倍　明華大廈住戶獲租金減免

筲箕灣明華大廈正在重建，房屋協會因應住戶意見，不滿重建後單位租金貴一倍，決定給予租戶4年過渡性租金減免安排，住戶在首年享有4成租金減免，減免幅度按年遞減1成，住戶需於第5年繳付十足租金。房協表示，過去數月了解到不同持份者意見，留意到經濟狀況，決定推出額外的紓緩措施。

明華大廈重建項目耗資約83億港元，第1期重建的新建兩棟樓宇共966個單位的建築成本約14億港元。對於重建後被指單位租金貴，房協解釋要考慮項目的建築成本，日常屋邨管理及營運開支，以及住戶負擔能力等因素，而房協出租屋邨營運帳目獨立於其他業務，必須維持合理租金收入，方能達致收支平衡，確保機構能夠持續營運，房協無意將發展成本轉嫁居民。

房協早於2011年宣布分階段拆卸重建逾50年歷史的明華大廈，並以綜合重建模式推行，預計分3三期的計劃總共要長達20年才完成。重建後提供近4000個單位，容納人口過萬，出租單位將優先預留予原租戶以「回頭紙」承租。

此外，房協一向會提早在租約生效日期前14日派發單位鑰匙予租戶，現決定豁免明華大廈住戶原居單位1個月租金。