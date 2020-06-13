祿泉樓患者下呼吸道含病毒　袁國勇：或現空氣傳播

沙田瀝源邨祿泉樓再一名患者確診感染新冠肺炎，他居於最早發病34歲女病人同層8樓相鄰的「10號」單位。香港大學微生物學系講座教授袁國勇及環境局副局長謝展寰等人今(13日)午再到祿泉樓視察，袁指，如普通透過飛沫等途徑感染，病毒應會出現在上呼吸道，惟今次病人須透過支氣管鏡檢查才發現染疫，擔心因祿泉樓出現病毒微粒，病人吸入帶有病毒的微粒感染肺部，認為祿泉樓可能出現空氣傳播，但暫時未找到原因。

袁續稱，由於確診者的密切接觸者、可能源頭單位及鄰近單位已撤離，認為其他住客暫無必要疏散，如患者是下呼吸道感染的話，會出現咳嗽、氣促、發燒等不適情況，應會求醫，屆時醫生「應該做嘅都會做」，包括電腦掃描及氣管鏡檢查等。他正與衞生署商討是否要求所有隔離病人做血清檢查。

謝展寰指，肉眼觀察810及812單位喉管沒有明顯破損問題，不排除電梯房、信箱等接觸傳播，亦有可能是渠管有細微裂痕，有住戶開啟抽氣扇後，製造出負氣壓，令水點經渠管抽出，變成細微粒子，會與港大及科大專家商討作試驗檢查。