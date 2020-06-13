2只小貓屯門困車底　消防到場救出貪玩貓咪

2只貪玩的流浪小貓躲入路邊私家車底，愛心途人見狀，擔心小貓受困有危險，報警求助，最後勞動消防哥哥到場拯救，終成功救出2貓，交由附近寵物店照顧，事件完滿結局。

事發今日(13日)下午1時許，在屯門良德街，有街坊發現2隻活潑的小貓，分別被困在2部私家車的車底，有暖心街坊擔心小貓有危險，於是報警求助。消防到場後，小貓怕生，消防員只好又扮貓叫又出動貓糧，幾經辛苦才將2小貓成功救出。由於小貓沒有主人，於是交由附近盈豐商場一間寵物美容店暫時收留，以等待有心人領養。

寵物店姓何女負責人表示，下午12時30分，收到客人電話指有貓隻在街上亂飆，擔心牠被車撞傷，她即時叫同事到場捉貓。惟到場時已發現2隻貓已躲進一輛私家車車底，並爬上引擎位置，當時只捉到一隻，另一隻則由消防花較長時間才捕獲，兩隻貓暫時由其照顧。消防捕獲的貓隻，至今仍然好緊張，有攻擊性，要暫時放在籠內。

她又稱，同事所捉的貓隻為雄性，約2個月大，但牠沒有肛門，不能正常排便，經向獸醫諮詢後，稍後將會替做手術，替其開出一個肛門。由於貓隻年齡小，暫時不適合做手術，要過一個月過才能做。雖然有不少人願意收養牠，但考慮到手術後貓隻要暫時進食流質食物、又要洗傷口及照顧的環境衞生問題，因此該貓隻暫時不適合交他人收養。