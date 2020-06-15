袁國勇料疫情夏天仍持續　冬天亦會再爆發

新冠肺炎攻港逾4個月，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇與港大微生物學系臨床副教授杜啟泓在《香港醫學雜誌》發表評論文章，總結本港疫情受控全靠大家努力，死亡率更幾乎是全球最低，少過0.4%。惟他們呼籲港人不能自滿，預告新冠肺炎在夏天仍然會繼續傳播，並因港人的抗體率低，冬天很可能會有新一波爆發，甚至可能在未來變成季節性的呼吸道傳播疾病。

文章指出，香港是新冠肺炎高危傳播地區，因人口密集，加上長者人口眾多，65歲以上人口佔127萬；香港每日有15萬人次往返深圳及香港，機場亦有20萬人次出入境；而乾燥的冬天更增加病毒存活及傳播風險。而即使香港有眾多高危因素，但仍然能令疫情受控，全靠高達97%港人自律戴口罩，令到本地相關個案僅佔確診病例約40%。文章又特別讚揚醫護人員，指全靠他們的專業水平及出色的感染控制培訓，令疫情襲港近5個月都無出現醫院爆發。

不過，文章指香港不能自滿，因經歷2003年「沙士」教訓後，顯示一個超級傳播事件已可令到醫療系統崩潰，而最近發生的沙田瀝源邨祿泉樓群組亦可隨時變成超級傳播事件，因此一定要在社區為輕徵或無病徵人士做大型的社區病毒檢測。文章又提到，由於港人的陽性抗體率低，且估計安全及有效的疫苗未必能在未來一年普及供應，估計疫情短期內未能終結。