工會倡開通健康碼　將跨境家庭及工作人士納入計劃

新冠肺炎疫情下，各地實施強制檢疫措施，令不少跨境家庭分隔兩地。有居港單親媽媽指，由於強制檢疫措施，未能返回內地照顧患癌父親。有工會建議政府盡快推行粵港澳三地互認的健康碼系統，倡擴大適用範圍，將跨境家庭及工作的人士納入計劃。

工聯會議員麥美娟近日收到「跨境家庭爭取健康碼關注組」、涉及200多名有跨境需求的人士求助。其中一個求助者廖小姐是單親媽媽，與10多歲兒子居港，上月底得知其居於內地的父親被確診末期肺癌，但礙於工作難以請假，及要照顧剛復課的兒子，一直未能回家探望病父，感到十分無奈又自責。她希望政府能盡快推出健康碼，放寬通關限制，令她可早日與家人團聚。

另一位跨境家庭的張小姐，與港人丈夫結婚後一直粵港兩邊走，照顧內地年過八旬的父母，但自兩地口岸設強制檢疫措施後，她已很久沒回家照顧雙親，其父更患有認知障礙症，令她擔心不已。她同樣希望健康碼能擴展至跨境家庭，而有關檢測費用不要太高昂，否則很多經常要穿梭兩地的基層家庭實在難以負擔。

麥美娟促請政府盡快推行粵港澳互認健康碼，並應擴大健康碼的適用範圍，包括照顧跨境家庭的需要，同時必須擴大檢測化驗中心數目，降低檢測費用及提供檢疫津貼。她希望有關措施能加快落實，在「聯防聯控」的原則下有序地逐步重開口岸，便利跨境人士往返，及早與家人團聚、生活回復正常。