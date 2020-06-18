找換店女東主違商說被判囚14個月　為海關首宗成功檢控個案

旺角一間找換店女東主於提供匯款服務時，聲稱能為顧客提供「即日到款」或「翌日到款」至指定的內地戶口，但最後未有完成有關匯款服務，或只有小部分款項匯至內地，她今年2月被裁定違反《商品說明條例》罪名成立，今日(18日)被判監14個月，成為首宗找換店因涉及不良營商手法被成功檢控的個案。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查組指揮官楊郁文表示，去年海關接獲舉報，指一間位於旺角經營長達9年的找換店，向顧客作出「不當地接受付款的行為」，案中共有18名受害人，涉款323萬港元。

經調查後，海關於去年5月將該名55歲找換店女東主拘捕，她於今年2月被裁定罪名成立，今日被判入獄14個月。楊指，案中涉及的300多萬港元款項，有部分款項歸還，但仍然欠百多萬港元仍未歸還。海關表示歡迎裁決，認為對業界有阻嚇作用。

根據《商品說明條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。海關提醒消費者，選擇找換店作匯款服務時，需要留意各地不同匯率和法規，須留意風險，最好先查詢清楚才處理；匯款後亦應保留單據，以便日後跟進。