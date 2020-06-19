擬放寬電動單車使用限制　議員倡鄉郊行車路可用

政府計劃修例容許市民在單車徑上，使用電動滑板車和電動單車，但相關設備仍維持禁止行車路上使用。議員莫乃光批評政府做法一刀切，指鄉郊地區的行車路不似市區行車路繁忙，應該容許市民在該些地區的行車路上使用電動滑板車和電動單車，作為代步工具。

立法會交通事務委員會今日(19日)開會討論「檢討電動可移動工具在香港的使用」事宜。議員尹兆堅關注政府放寬電動滑板車和電動單車使用後，有何相關罰則。議員田北辰則指，現時愈來愈多人使用單車徑，部分單車的車速亦十分高，但不見有警方執法，質疑即使日後容許在單車徑上限速使用電動滑板車和電動單車，亦難以執法拘捕超速的使用者。

議員陳志全指，現時市民在路上使用電動滑板車和電動單車屬於違法，他關注警方相關執法情況。運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，運輸署會就電動可移動工具和電動單車制訂規管框架，包括技術要求、速度限制及安全裝置等，他又指警方在去年7月至今年5月中旬，就市民在路上使用電動滑板車和電動單車，共拘捕了90人，當中1人涉及危險駕駛，4人涉及不小心駕駛。