涉以開辦課程換職位　公大前院長被起訴

香港公開大學一名前院長及一名前課程總監，涉嫌串謀安排一間美容公司與公開大學合辦企業培訓課程，以換取該美容公司的聘任。2人同被控一項公職人員串謀索取利益罪，今（19日）到西九龍法院提訊，暫時毋須答辯。控方呈上轉介文件，案件將於7月8日在區域法院進行答辯。案件押後期間，兩被告各獲准以1萬港元保釋外出，並不得騷擾控方證人。

控罪指，時任公開大學李嘉誠專業進修學院(LiPACE)院長的黃偉寧(50歲)，以及當時LiPACE的課程總監黎偉祈(47歲)，於2017年9月25日至2018年1月20日期間，一同串謀在無合法權限或合理辯解下，向美容專業公會有限公司董事林翠琼索取利益，即按黃偉寧所接受的條款而僱用他的一個職位，作為促致LiPACE與該美容公司籌辦一個名為「美容光學專業證書」的經評審企業培訓課程的誘因或報酬。

據悉，公開大學於2017年中通知黃，他在2018年1月合約期滿後將不獲續約。至2017年10月，黃與黎開始安排一項與美容專業公會有限公司合辦的企業培訓課程。