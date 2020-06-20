下班疑遭黑暴伏擊身中逾20刀　威Sir無悔當警察

反修例示威衝突愈演愈烈，警隊更成為黑暴的攻擊目標，除工作時間受襲外，即使公餘時間亦不能鬆懈，隨時遇伏擊。其中一名警員去年下班離開警署時，疑被黑暴跟蹤並從後圍斬，他身中20多刀，部分傷口深可見骨，亦有手指被斬至「吊吊揈」，全身共縫百針，一度命危。遇襲警員走過死亡之谷，回想當初，他直言絕不後悔當上警察。

加入警隊22年的「威Sir」，去年駐守葵涌警署負責槍房工作，事發於8月30日，他於晚上11時半離開警署，如常步往對面的巴士站等車，期間突然感覺到背後一陣劇痛，轉身一看，只見3名蒙面黑衣人一言不發，手執利刀向他揮斬。威Sir當時「邊擋邊避」，惟及後他跌在地上，一人繼續向他猛劈。

威Sir每次憶述事件仍不禁流下男兒淚，形容捱斬過程1分鐘，但感覺「過咗好耐」，直至3名刀手相繼逃遁，他意識模糊間只見右上臂有傷口深可見骨，右手無名指只剩皮相連，他憶述︰「跌咗落手掌、啲血好似花灑咁不斷噴出嚟……」他負傷走回警署求助後便告暈倒，有同袍慌忙為他包紮傷口。

「我當時已經流咗好多血，只有兩個感覺，一係好痛，二係好凍……」威Sir抵院後經檢查後發現全身共中20多刀，其中背部有傷口長達30厘米，右上臂、手掌及左大腿皮開肉綻深可見骨，右手斷手根，3隻手指被斬斷，左手被斬了一刀缺了一塊肉。其妻子趕到時，醫生告知她要有心理準備。

威Sir進行了14小時手術，全身共縫百針，在深切治療病房住3天，命懸一線，需留醫20日，至今年4月因康復進度未如理想需再接受手術。直至現時，他仍要穿着壓力衣物及做復康治療，日常生活受影響，例如執筆、用筷子及拿重物等。

事發至今約10個月，威Sir哽咽道：「好多謝我啲同事，如果無佢哋幫我包紮止血，如果唔係我應該死咗。」他又指自己無悔當警察，雖然傷痕纍纍，但幸好捱斬的是自己，坦言：「佢哋係有心伏擊等人收工，唔係斬我就係第二個，起碼我依家四肢健全，死唔去，如果斬到其他同事，可能有生命危險！」

此外，他相當感激送慰問卡給他的市民，令他感到人間有情。被問及對參與違法暴力活動的人士有何寄語，他慨嘆：「警方一直維護法紀，保障社會安寧，去年6月之前普羅大眾都信任警方，有乜嘢事都會搵警察幫手，但點解之後就唔信警察呢？」威Sir坦言：「其實警察一直都無變過，希望佢哋反思下，呢一年聽到嘅、睇到嘅抹黑嘢，有幾多成係真？大家應該去求證，用智慧去判斷下，唔好畀人煽動！」