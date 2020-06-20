結業潮蔓延　兩國際品牌雙雙撤出中環

受反修例運動及新冠肺炎影響，本港遊客近乎絕迹，主力做遊客生意的鐘錶珠寶及奢侈品商店經歷寒冬，繼旺角西洋菜南街出現多達近20間吉舖後，結業潮更蔓延至中環一帶，連售賣鐘錶的國際品牌「Swatch」及「BLANCPAIN」最近亦雙雙撤出中環。

Swatch及BLANCPAIN旗艦店分別位於中環華人行1號及3號地舖，兩舖面積達逾千呎，加上舖位坐落中環核心鬧市，人流絡繹不絕，令兩舖成為皇后大道中的龍頭舖王之一，月租高達逾百萬港元。不過，近日兩舖均貼出告示，指店舖停止營業或暫時關閉，但未有交代回復營業的日期。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇相信，因為全球經濟前景不明朗，經濟出現世界性收縮，市場預期經濟復甦需時一段長時間，故營商人士亦要調整經營策略，收縮經營規模。

其實早於今年年初，商舖結業潮已湧現，當中旺角區內人流最暢旺的亞皆老街至登打士街的一段西洋菜南街，今年初已有8間吉舖，截至5月份，吉舖數量已飆升約1倍，至今已有多達16間空置舖位。