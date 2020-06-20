摩士公園泳池重開可容納283人　早上僅20人捧場

新冠肺炎疫情持續緩和，康樂及文化事務署今日(20日)再開放更多康體設施，當中包括黃大仙摩士公園游泳池。職員指現開放主池與3個訓練池，場內人數最多為283人，但今早到訪的泳客只有20多人，是可容納人數的十分之一，泳客均指不太擔心會受感染。

今早到訪的泳客不多，職員為泳客量度體溫，雖然康文署要求泳客在游泳前後戴上口罩，但泳池範圍未見有人戴口罩。泳客吳先生指，摩士公園泳池與其住所相近，趁泳池重開特地前來，他之前要特意坐車到其他地區游泳，故對泳池重開感到高興。

他指泳池內設有消毒液，但未見有人使用。他不太擔心會被感染，「夠膽嚟都唔驚，同埋好少人有游，啲人唔同時間沖身，所以周圍都冇人」，又指外出用膳感染風險更大，打算每周前來游泳1至2次。

殷女士與其9歲女兒前來學游泳，女兒對泳池重開感高興，殷女士則表示儲物櫃與沖身設施亦有分隔開，自己亦會要女兒使用酒精搓手液與戴口罩，但未有太擔心使用公共設施，自己亦在泳池先幫女兒簡單沖身，再回家沖洗。

除黃大仙摩士公園游泳池外，小西灣游泳池亦於今日重開。重新開放的游泳池由每日上午6時30分至晚上10時分為3節開放，每節時段之間有休池時間。