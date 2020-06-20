長沙灣一女子中學疑爆欺凌　少女遭同學鐵蓋狂扑

網上流傳一段影片，一名短髮女學生被人以鐵蓋毆打頭部及手臂。

女子中學發生欺凌事件！網上流傳一段短片，指長沙灣一女子中學有學生被欺凌，影片顯示一名身穿該校運動服的短髮女學生跪在樓梯位置，遭數名女同學「圍攻」，更有女同學以防火沙桶的鐵蓋不斷向受害人施襲，包括攻擊其頭部。警方回應指，已接獲受害人家長求助，而受害人被院治理，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害。

根據影片，受害人跪在樓梯口默不作聲，期間疑有至少2名女同學圍住她，其中一名是紮馬尾、穿該校校裙的施襲者，另一名疑似是影片拍攝人。施襲者以防火沙桶的鐵蓋，猛烈毆打短髮女同學的手臂4次，期間沙粒飛散至四周；另一名疑似是拍攝人的女同學手指着受害人頭部稱「呢度、呢度」，指示施襲者攻擊受害人頭部，施襲者遂以鐵蓋大力敲打受害人頭部2次。

影片被發布到網上，旋即引起大批網民關注。有網民留言稱已致電該女子中學，校務處稱校方昨晚(19日)已知悉事件，指家長已報警處理，相關班主任、副校長、校長及訓導主任已成立危機處理小組處理事件。

警方回應指今(20日)接獲13歲受害人的父親報案，指受害人本月16日在長沙灣深旺道一商場梯間內，懷疑被人以硬物襲擊，父親發現她受傷後報案，受害人清醒被送往明愛醫院治理。警方經初步調查，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害，交由深水埗警區刑事調查隊跟進。