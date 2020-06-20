港版國安法：細節出爐　中央設駐港國安公署　特首領導國安委

十三屆全國人大常委會第十九次會議今日(20日)上午閉幕，會上初審了港版國安法草案。官媒報道，草案規定中央需設置「駐港國家安全公署」，負責監督、指導、協調、支持香港特別行政區履行維護國家安全的職責，以及收集分析國家安全情報資訊等。國安公署只會在「特定情形下」，對香港危害國家安全犯罪案件進行管轄，包括執法。另一細節重點是對法官的處理，規定將由特首指定若干名法官處理與國安有關案件，打破一直以來由終審法院首席法官指派法官審理案件的傳統，草案沒有禁止外籍法官審理國安法案件。

草案分為6章，分別為總則、特區維護國家安全的職責和機構、罪行和處罰、案件管轄、法律適用和程序、中央駐港維護國家安全機構、而附則共66條。草案明確規定4類危害國家安全的罪行和處罰，包括分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的具體構成和相應的刑事責任，其他處罰規定以及效力範圍，作出明確規定。

同時規定特區政府建立健全維護國家安全的相關機構及其職責，包括設立維護國家安全委員會，負責維護國家安全事務，承擔維護國家安全的主要責任，並接受中央人民政府的監督和問責。

將會成立國家安全委員會(國安委)，由行政長官擔任主席，成員包括政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局局長、警務處處長、警務處維護國家安全部門負責人、入境事務處處長、海關關長和行政長官辦公室主任等，並下設秘書處，由秘書長領導。秘書長由行政長官提名，報中央人民政府任命。國安委亦會設立國家安全事務顧問，由中央人民政府指派，就國安委履行職相關事務提供諮詢意見。

國安委主要職責為分析研判特區政府維護國家安全形勢，規劃有關工作，制訂特區政府維護國家安全政策，推進維護國家安全的法律制度和執行機制建設，協調香港特別行政區維護國家安全的重點工作和重大行動。同時設立國家安全事務顧問，由中央人民政府指派，就特區政府維護國安委履行職責相關事務提供諮詢意見。

此外，警務處亦會設立維護國家安全的部門，配備執法力量。而律政司亦設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，負責危害國家安全犯罪案件的檢控工作和其他相關法律事務。