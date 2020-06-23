本港需求大　有自資院校開辦物理治療學士課程

自資院明愛專上學院健康科學院將於今年9月開辦物理治療學士課程，扣除當局免入息審查資助計劃的補助後，該校將為今年入讀的一年級生提供每人42500港元資助。

該物理治療學(榮譽)理學士為4年制課程，包括理論及教學，及臨床實習超過1000小時。物理治療實習室可進行解剖、肌骨和電療康復、小兒和神經康復及步態和運動分析等實習，並配備3D感測實時反饋運動和步態分析儀、機械人外骨骼助行器、虛擬現實平衡訓練儀等等。

學生可在面積達8000平方呎、耗資1,600萬元的物理治療實習室使用最先進的儀器，亦可進行解剖、肌骨和電療康復及步態和運動分析等的實習。

該課程主任梁兆麟指，現時本港物理治療師與病人的比例為1:2550，比例遠低於英國及加拿大等地的1:1500及澳洲的1:800。健康科學院助理教授蔡靜雯認為，隨着人口老化及物理治療服務範圍越趨普及和廣泛，包括基層醫療、健康生活、預防疾病、運動治療和指導，遙距復康等，社會對物理治療的需求十分殷切，所以物理治療師的就業前景相當樂觀。

在扣除當局免入息審查資助計劃的補助後，明專將為今年所有入讀物理治療的一年級生提供每人42,500港元學院資助，學生獲得的總資助金額，將相當於「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)的相關課程，令實際繳交的學費大幅減少一半，首年學費為75,400港元。