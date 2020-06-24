官指警不可信　無業漢涉掟磚襲警獲判無罪

去年11月8日大批市民在銅鑼灣悼念墮樓不治的科大學生周梓樂，當晚警方拘捕多人。其中34歲無業男子林耀庭被指當日在崇光百貨外向一名軍裝警署警長擲磚，因而被控一項襲警罪，林受審後，今(24日)在東區法院被判罪名不成立，當庭釋放。

裁判官指，控方傳召的兩名警員證人的證供不可信，其中聲稱受襲的警署警長魯君樑，他在書面供詞聲稱自己被擊中左胸，但呈堂影片卻沒影到他被擊中，他才在庭上改稱沒被擊中。魯否認因為翻看影片後才在庭上改口供，但法庭認為他未有就書面供詞的說法提供解釋，遂拒絕接納其證供。

至於另一名作供的警員謝南偉，法庭不相信他有親眼目睹被告掟磚，因為從呈堂影片所見，謝在案發時是望向右邊，而掟磚的方向則是左邊，當謝轉頭望回左邊時，示威人群及掟磚人已經四散。基於控方未能在毫無合理疑點下成功舉證，法庭遂判被告罪名不成立。

林耀庭獲判無罪後，在庭外向記者表示「鬆一口氣」，他透露受官司及社會事件影響，他患上焦慮及抑鬱症。另外他被捕時曾遭警員用膝壓頸，現時他在街上見到警員及警車仍猶有餘悸。