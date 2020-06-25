修例風波：元朗YOHO MALL「和你Shop」　防暴警入商場戒備

反修例風波持續逾1年，示威活動仍未休止，今日(25日)端午節，有網民發起在元朗YOHO MALL商場進行「端午節和你Shop」活動。下午約1時半活動開始，大約20多名市民響應號召在商場中庭聚集，有人在地上擺放抗議文宣及旗幟，並且高叫「五大訴求，缺一不可」等口號，部分人在1樓圍欄聚集，配合口號做出舉起象徵「五大訴求」手勢，另有人揮舞小型港英旗。期間，有商場職員手持抗疫公告，提醒在場人士保持足夠的社交距離。

至下午約2時，聚集人士收起抗議文宣及旗幟，其中數人開始在商場游走，有人將寫有「光復香港，時代革命」旗幟當成斗篷披掛肩上，另有10多名市民相隔一段距離從後尾隨，而商場內亦有多間商舖落閘關門防亂。

約80名防暴警在約2時半進入商場視察情況，並且用橙色膠帶拉起封鎖線，但未有採取進一步行動，未幾逐步撤出商場，並在對出巴士站截查多名市民。示威者其後繼續在商場各層慢行，大批防暴警於3時許再折回商場內，勸喻在場聚集人士離開，同時有便衣警員截查商場內的市民。