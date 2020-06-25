網民熱話：清水灣停車場離奇廣告　$100泊足一日？

香港地揸車最大煩惱是泊車，夏天要到海灘，更是難上加難。近日有網民在清水灣二灘公眾停車場發現一個離奇廣告，廣告明目張膽在警方擺放「停車場已滿」的告示旁，標明「日泊＄100」，結果惹來一眾司機猜測，究竟是「代客入錶」還是另有地方安置車輛。

網民Jack Jack昨日(24日)在Facebook群組「馬路的事討論區」貼文。由事主上載兩張照片所見，現場清水灣二灘的停車場車位已爆滿，有私家車甚至在車路停車候位，而旁邊交通牌上則掛上一個廣告，「日泊車位，每部一百元」；至於另一張是警方擺放在停車場入口處的告示，標明「停車場已滿」。不過告示旁卻一個以鐵架掛起的廣告，則寫上「日泊，$100」，兩個廣告分別提供兩個不同的電話號碼。

不少網民對廣告的招攬手法稱奇，「大茶飯」、「拎正牌一様」、「可以集資上市都得喎！」亦有網民好奇對方經營手法，「 一早泊晒佢哋啲車？」「我估未必泊呢度，應該有人揸去別一地方」、「我怕係有條友不斷幫人入錢無限loop，咁其他車點算」。東網記者以司機身份致電查詢，一名男子指出，車輛是泊到附近約3分鐘車程的村落停車場，期間更有專車接送司機來回海灘。不過有人質疑這些停車位並非正規停車場，一旦發生意外，分分鐘「冇仇報」。

網民有話說

Ace Tam：10幾年前石澳已經有啦！

Linus Ch：揸返屋企再搭返100蚊的士入去

Jazz Ming Ming：之後收到告票，冇仇報

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