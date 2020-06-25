政Whats噏：楊岳橋認衰　為「dead body」言論道歉

做人真係要謹言慎行，事關講錯一句嘢會畀人笑足幾年。公民黨（公文袋）議員楊岳橋（AY）2016年參選嗰陣，話自己會努力守護司法獨立，仲講如果有人想搞香港司法系統，「Over my dead body！」

唔少後生仔成日攞返呢句嘢嚟抽水，覺得AY得個講字，唔覺佢有咩實質政績為捍衞香法司法獨立企出嚟。AY睇嚟知道事隔4年都走唔甩，喺網上平台開直播嗰陣認衰，為言論道歉，話自己當年因為一時有情緒，又甩咗稿而失言。

AY更加話如果有時光機，佢會同當年嘅自己講「你講大咗」，但佢話唔會就咁望住香港法治受威脅喎。但有網民唔收貨，話佢因為「選舉近了」先道歉，呢4年都冇做過啲咩彌補當年嘅「失言」。

其實楊岳橋唔止得呢單嘢失言，佢喺2017年出席反新界東北發展撥款集會嗰陣，話覺得被判入獄嘅年青人「呢個案底令佢哋人生變得更加精彩」。呢番言論同樣引起巨大爭議，令人質疑佢竟然鼓勵市民犯罪。雖然AY事後就自己「失言」道歉，話自己表達唔恰當，但作為大律師把口應該好叻㗎喎，睇嚟AY都係要小心講嘢啦。