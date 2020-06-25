港澳就「健康碼」測試運作良好　賀一誠冀7月有好消息

粵港澳三地正協商推出「健康碼」互認制度，可便利三地民眾跨境互通、豁免入境隔離。澳門行政長官賀一誠今日(25日)表示，希望計劃在7月會有好消息。他透露，港澳雖暫未恢復人流往來，但兩地技術部門近期已就健康碼進行溝通及測試，運作基本良好。

通關方面，賀指一直有與內地和香港密切溝通，原計劃6月可恢復部分通關，但因近日北京疫情出現變化，對邊檢防疫工作有新要求，目前要看7月會否有好消息，暫時仍未知。

賀透露，香港曾向澳門表達想開展健康碼互認先導計劃，先行先試開放商務、公務及去香港就醫和探親等緊急需要的人士，做法與現時澳門和內地一樣，設名額限制。他指出，澳門的新冠病毒核酸檢測，結果可迅速在健康碼上反映，速度較廣東及香港快，希望香港可同步跟上。

澳門政府早前公布會收緊明年度的預算開支，賀強調不會妨礙市民既得的福利政策，此舉只會壓縮政府可以節省的開支，並一早已有相關規劃。賀稱，自己曾在澳門立法會任職10年，在不妨礙政府對市民既有支持的情況下，均看到政府每年所做的預算有壓縮空間。

賀又提到，現時環境下私人市場薪酬有所下降，若現階段公務員獲加薪，社會會有較大回響，呼籲公務員做好共度時艱的心理準備。就政府再推行第3輪經濟援助方面，賀稱暫未有此考慮，但強調不是錢的問題，而是公帑需用得合適。他認為，第二輪援助會持續至12月底，屆時可能經濟已有所復甦，呼籲市民不要太悲觀。

被問及會否再推出振興經濟措施時，賀回應稱可以用的都會用，並預告8月將有新一期的消費卡。他又稱，若7月內地或其他地方對澳門通關，會對澳門有一定支撐，屆時會視乎市場發展再推出其他措施。

至於明年度的現金分享計劃，賀稱若無太大爭議希望繼續，現金分享已成為基層人士家庭預算，形容「唔派好多人會失望或會有很大困難」。