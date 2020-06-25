14萬份保就業申請未獲批　疑不符「自僱人士」定義遭拒

早前推出的「保就業」計劃，為自僱人士提供一筆過7500港元的資助，政府今日(25日)表示，保就業計劃秘書處在收到的近26萬份申請中，有約14萬份申請因不符合申請資格而未能獲批。秘書處或其代理人正陸續通知有關申請者。

該處指，未能獲批的申請人主要並非以「自僱人士」(Self-employed Person)的身份開設強積金戶口。又或以僱員(Employee)身份、或因離職後開設的「個人帳戶」(Personal account)提出申請，又或其以「自僱人士」身份開設的強積金戶口在今年3月31日或之前取消，因此不符合申請資格。

該處重申，申請人須以「自僱人士」身份登記參加強積金計劃，而有關自僱人士的強積金戶口必須於今年3月31日或之前已開設及未被取消，才符合申請自僱人士一筆過資助的資格。

該處又透露已完成審批並通知約7.4萬名成功申請的自僱人士，涉及款項約5.6億港元，並會盡快處理其餘4萬多份申請。