63歲內地婦在港洗黑錢　判囚6年8個月

一名姓張(63歲)內地婦今日(26日)在高等法院原訟法庭，被裁定「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱：串謀清洗黑錢) 罪名成立，被判入獄6年8個月。她涉嫌於2011年3月至2012年6月期間，利用買賣銀行戶口，進行洗黑錢，並於2018年被警方拘捕；案件涉及金額約59.7億港元，為全港開埠以來其中一單涉及金額最大的同類案件。

案情透露，警方於2013年10月就一間空殼公司的可疑財務活動，拘捕一名內地男子涉嫌洗黑錢。東九龍總區重案組人員經深入調查及分析後，發現該空殼公司與另一個由該名姓張內地女子持有。

東九龍總區重案組署理總督察沈灝旻表示，被告為一名內女子，在內地由朋友介紹下認識一名香港男子，其後她來到香港，被該名男子游說下，開設一間報稱從事出入口電子零件公司，並以公司名義開設銀行戶口。被告將戶口密碼、銀行卡及相關文件，交予該名香港男子後返回內地，被告獲得二千至三千港元報酬。

警方調查發現，該公司沒有實際業務，銀行戶口於2011年至2012年期間，與逾600間公司進行交易，數量接近9500次，總交易額高達59.7億港元。被告於2018年9月抵達香港時，警方以涉嫌「串謀清洗黑錢」罪將其拘捕。早前被告承認控罪，案件於今日在高等法院判刑，被判監6年8個月，警方認為今次判刑反映案件的嚴重性。被告與涉案的本地男子失去聯絡，警方不排除有更多人被捕。

本案是同類案件中，金額為第三大宗的同類案件，與該第一及第二大宗金額的案件，手法類似。

警方發現有不法分子利用社交平台，以「搵快錢」為名，騙取求職者交出個人資料、借用或開設銀行戶口。警方提醒市民，無論是否涉及收受報酬，都要清楚留意戶口的收入來源。如戶口涉及處理非法款項，可能會墮法網。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）乃嚴重的罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。