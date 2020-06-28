新牌司機「甩P」後可考巴士牌　工會憂影響行車安全

政府將放寬商用車輛駕駛執照的申請資格，今年10月起，凡完成私家車或輕型貨車暫准駕駛期的人士，可報考的士、小巴、巴士、貨車及特別用途車輛等商業車輛車牌。巴士工會指，新牌司機駕駛經驗不足，難以駕御各種突發路面情況，質疑政府放寬考牌資格會影響巴士行車安全。

現時市民想報考商業車輛車牌，需持有正式私家車或輕型貨車的駕駛執照2年才可申請。但政府今年初刊憲放寬相關申請資格，相關駕駛人士在完成1年的暫准駕駛期後，俗稱「甩P」，便可報考商業車輛車牌。運輸署日前去信各公共巴士聯會，通知相關安排將於今年10月1日起生效。

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠表示，反對放寬相關考牌資格，他指巴士車身龐大，質疑缺乏駕駛經驗的新牌司機難以駕御，「路面有好多突發意外，要靠車長的駕駛經驗去解決，唔係考完試，紙上談兵就得。」郭指，曾向政府表達過對放寬考牌資格的憂慮，但政府對此未有回應，更加在未有充分諮詢巴士工會意見便強推新政，一意孤行。

郭質疑，政府放寬商業車輛的報考資格，目的為協助巴士公司容易以較低本招聘人手入行，批評此舉是「陷市民生命財產於不顧之鹵莽舉動。」

除放寬商用車輛車牌的報考資格外，政府亦強制報考的士牌及公共巴士牌的申請人，必須修習職前課程，做法與報考公共小巴牌的申請人看齊，相關課時一樣為16小時，並須通過筆試。郭指，巴士車身較的士及小巴大，載客量亦較多，質疑巴士牌申請人只須完成16小時的職前課程並不足夠，認為課時應該增加最少一倍。

九巴發言人回應指，運輸署放寬投考巴士牌資格，投考人士仍要通過該署駕駛考試，才有資格擔任車長。運輸署則強調有嚴謹的駕駛測試制度，確保執照申請人適合及有能力駕駛相關車輛，並表示由今年10月1日起，申請巴士正式駕駛執照的人士，必須在申請前修習及完成相關的職前課程，否則不會獲發相關的正式駕駛執照。同樣，專營巴士公司的準車長亦必須完成由巴士公司提供與職前課程目相符的內部培訓課程，方能獲發相關的正式駕駛執照及投入服務。