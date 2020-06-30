部分室內場所入座率放寬　酒吧業界料生意增3成

港府今日宣布周五起放寬部分室內限制措施，包括將酒吧夜店、戲院及娛樂場所的入座率就由50%放寬至80%，戲院亦容許飲食。香港酒吧業協會副主席錢雋永表示歡迎新措施，直言近月酒吧生意顯著上升，市民出現「報復式消費」，尤其周末經常大排長龍，是「有生意但無得做」，認為入座率放寬後可至少做多3成生意。

錢雋永表示，由於港人無法外遊而要留港消費，過去一至兩周，酒吧生意大幅上升，加上暑假旺季將至，又有很多海外留學生回流，料生意會較往年暑假更好，起碼較往年有10%至20%的升幅。他又直言受入座率限制，即使生意多，亦都難以消化，提高入座率可使酒吧及顧客都受惠。他建議顧客光顧前最好使用業界設立的手機應用程式「酒吧地圖」，方便查找餐廳入座情況。

戲院商會副理事長崔顯威卻直言：「既然政府願意將入座率放寬至80%，點解唔直接完全放寬晒呢？留番嗰20%嚟做乜？睇唔到有好大分別囉。」他指雖然戲院重開，但生意始終仍需時間恢復至疫情之前的水平，並指目前內地及海外疫情仍嚴峻，仍難有太多大型影商的「大片」上演，戲院現時多數仍以獨立影片為主，他希望戲院放寬飲食限制後可增加顧客入場，並盼暑假旺季可帶旺生意。