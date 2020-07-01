港區國安法：港島騷亂警拘300人　灣仔有紙箱疑爆炸傳出巨響

全國人民代表大會昨日(6月30日)通過《港區國安法》草案，並於即晚11時刊憲生效，有網民及團體藉今日(7月1日)香港回歸23周年在港島區發起遊行。大批市民在銅鑼灣及灣仔一帶聚集，有示威者更衝出馬路，佔據多條行車線，有警員更被攻擊受傷。警方多次施放催淚彈驅散，其後展開拘捕行動，拘捕逾300人，包括議員陳志全及人民力量副主席譚得志，他們涉嫌非法集結、違反《港區國安法》等。灣仔集成中心外晚上更疑有紙箱發生爆炸，一度傳出巨響，暫時未知原因，警方已封鎖現場調查。

警方表示，今日中午起，銅鑼灣及灣仔一帶有人群集結叫囂、縱火堵路，有社區設施及多間商店被暴徒破壞。警方多次發出口頭警告，但人群拒絕依從，繼續四處堵路破壞，遂採取拘捕行動。警方截至晚上8時拘捕逾300人，當中5男4女涉嫌違反《港區國安法》。據了解，有2名男女涉嫌展示港獨標語而被捕。

下午約2時半，警方於百德新街一帶舉起藍旗，當時人群正佔據6條往灣仔行車線。其後警方水炮車駛至堅拿道，並發射水柱驅散在場人士。警方其後封鎖百德新街、東角道及記利佐治街等多條街道，同時港鐵銅鑼灣站的D1及E出口亦封閉，大批示威者仍在羅素街近時代廣場一帶聚集。下午約3時，警方在鵝頸橋舉起藍旗，至少3男1女被鎖上手銬帶走。15分鐘後，水炮車多次向寶靈頓道射水。

此外，有示威者在軒尼詩道行車線點燃雜物。警方隨後於軒尼詩道突然制服一名男子，並施放胡椒噴霧與發射3發胡椒球彈，現場有市民受傷，當時警方未有舉旗警告。其後大量人群由鵝頸橋底向維園方向退去。高士威道則出現傘陣及堵路情況，同時有大批市民行出軒尼詩道行車線。

至下午約4時，警方於東角道拉起封鎖線，截查近逾百人。同時在高士威道近皇仁書院一帶，約30人被警方要求坐低、雙手放頭，面向球場。另外，警方於鵝頸橋位置發射胡椒球彈。有警員在中央圖書館對開掃蕩其間，嘗試截停示威者，期間雙方糾纏，被暴徒以雨傘及磚頭攻擊，左手流血。

下午約5時，警方於時代廣場發射多發胡椒球彈，並於現場制服至少一人；又於波斯富街近利舞臺位置發射催淚彈，水炮車則在天后英皇道兩度發射水炮。其後，有示威者在天后英皇道留仙街一帶架設路障，警方迅速趕至清理路障。

於下午約6時，大量市民聚集於軒尼詩道，水炮車再次發射水炮驅散。另外，波斯富街近時代廣場有人用磚頭堵路。防暴警員隨後到場清理磚頭。

晚上近7時，銅鑼灣富明街有人燃燒雜物，冒出火光，惟不久便被接報趕到的消防人員撲熄。警方同時於時代廣場中庭位置拉起封鎖線及截查多人，並舉起藍旗。另外，位於灣仔的集成中心外有紙箱疑發生爆炸，一度傳出巨響，暫時未知原因，警方已封鎖現場調查。