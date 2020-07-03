你要知：邊種體質最惹蚊？　拒做「吸蚊磁石」有辦法

趁着夏日晴空萬里，市民都會到戶外呼吸新鮮空氣。郊外人多、樹多、蚊亦多，大家身邊總有數個特別惹蚊的朋友，常會被蚊叮至手腳通紅。有指「蚊磁石」的血特別甜，嗜甜的蚊在遠方已能辨認得出；也有指惹蚊的人體味較重，才會吸引蚊叮。到底哪類人最惹蚊？如何才可以避免成為「吸蚊磁石」？

註冊中醫師許素芳認為，濕熱體質和陰虛內熱的人特別容易惹蚊，主要是因蚊喜歡體溫較高的人士，也喜歡依附體味較重、多汗的人。除了體質以外，剛做完運動的人、月經前的女士及小朋友的體溫相對較高，亦較為惹蚊。

濕熱體質的人士多數常吃煎炸、油膩、肉類及重口味的食物，平常也喜歡飲凍飲。同時煙酒過多，又休息不足，久而久之會傷害脾胃，導致濕熱困在體內，鬱而化熱。一般體質濕熱的人，較易感到眼乾澀、口乾、口臭、容易生口瘡和暗瘡、面油較多。另外，其小便量偏少及偏黃、大便則偏軟及黐立立、手腳會時常感到沉重。而濕熱體質的女士，更會有偏黃、有腥臭味的白帶。

而長期勞累、經常捱夜及睡眠不足的人，容易形成陰虛火旺的體質。其表現則較易有盜汗和潮熱、手掌心會特別覺得熱、常會面紅紅及覺得好「㷫」、容易感到煩躁不安、心口亦會感到很熱、時常感到口乾口渴。中醫視小朋友為「純陽之體」，其生命力強、氣血旺盛、新陳代謝快，加上小朋友時常走動，因此其體溫都會較高，更容易惹蚊。

要避免被蚊叮，除了用含大量化學劑的驅蚊噴霧以外，也可以從自身的體質入手。濕熱體質的人可多食用祛濕清熱的食物，例如土茯苓、生薏米、粟米鬚等；陰虛體質的人應注意要有充足睡眠及休息，切忌捱夜。兩者人士都應要保持飲食清淡，減少「大魚大肉」、戒凍飲和少食荔枝、杧果及榴槤等水果，否則會損害脾胃，令症狀加重。

一些茶療也有助改善惹蚊體質，分別為「清熱袪濕飲」和「清虛熱提神參茶」。濕熱體質的人可用5片冬瓜、20克預先浸2小時的生薏米和20克綠豆，加6碗水煲約30分鐘，再加3片檸檬，按個人口味加蜂蜜調味，製成「清熱袪濕飲」。而陰虛體質的人則可用10克西洋參片加適量蜂蜜焗水，製成「清虛熱提神參茶」，有助降虛火和滋陰。注意體寒及孕婦均不宜飲用以上兩款茶療。

改善體質難以一時三刻就有成效，當大家外出時，中醫推薦大家自製中藥防蚊香包隨身攜帶。防蚊香包的材料有：丁香、艾葉、白芷、蘇葉、薄荷、石菖蒲、藿香及金銀花各10克。只要將以上材料搗碎及均勻混合，分裝在布袋內即成。防蚊香包也可掛在房間或嬰兒床附近，達致驅蚊效果。另外，許建議大家可自製驅蚊噴霧，在250毫升的水中加入各8滴薄荷和香茅精油，分裝在小噴霧瓶內便可隨身攜帶。

萬一被蚊叮，痕癢難當的話，可用冰敷或酒精，即時紓緩患處之痕癢。許亦推薦使用兩種外塗中藥：紫雲膏及三黃膏，兩者均有消炎、退腫、止痕及滋潤皮膚的作用。