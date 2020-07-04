東方日報A1：中央任命駱惠寧鄭雁雄　督導特區消獨止暴

《港區國安法》實施後，國務院昨任命中聯辦主任駱惠寧為香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問，任命廣東省委常委鄭雁雄為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長，並任命李江舟、孫青野為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署副署長。特區政府同日亦宣布，警務處劉賜蕙晉升為副處長，出任警務處維護國家安全部門最高負責人，從分析研判香港國家安全形勢、監督、指導、協調及支持香港履行維護國安各個崗位人員全部就緒及開展工作。

現年六十五歲的十九屆中央委員、現任中聯辦主任駱惠寧是浙江義烏人，出生於安徽省當塗縣，自一九七○年九月參加工作，在安徽省工作長達三十多年，曾擔任青海省委書記、山西省委書記等職位。他去年底獲任命為第十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員，並於今年一月接任中聯辦主任。

五十六歲的鄭雁雄是廣東汕頭潮南區人，為現任廣東省委常委、省委秘書長；一九八四年七月參加工作，曾任汕尾市市長、廣東省第十一屆政協常委、汕尾市委書記、廣東省委宣傳部副部長等職位。他上月底與省委書記李希、省長馬興瑞到東莞市參與調查研究；同月三十日以「決勝脫貧攻堅，助力鄉村振興」為題，在廣州舉行二○二○年廣東扶貧濟困日活動，並會見房地產企業代表。

此外，鄭擔任汕尾市委書記時，被指以強硬手段處理二○一一年發生的烏坎村事件，當時向村民發放題為「勸喻和平解決」的光碟，批評村民透過境外媒體「出頭」，直言「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」，言論引起不少爭議。

五十二歲的李江舟是安徽潛山縣人，為現任的公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長，是公安部最高級的駐港官員，曾出席香港警隊活動；他一九九○年七月起在公安部工作，曾擔任公安部港澳台辦公室副主任（正處級）、主任等職位。至於孫青野的身份背景則非常神秘，公開資料不多，有傳他是來自國安系統。

維護國家安全公署負責分析研判香港國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見；監督、指導、協調及支持香港履行維護國安的職責；收集分析國安情報，以及辦理危害國安犯罪案件。當案件涉及外國或境外勢力介入的複雜情況，而香港管轄有困難；出現港府無法有效執行《港區國安法》的嚴重情況；出現國家安全面臨重大現實威脅的情況時，公署可以行使管轄權。

以上情況的犯罪案件，由駐港國安公署立案偵查，內地最高人民檢察院指定有關檢察機關行使檢察權，並由最高人民法院指定有關法院行使審判權；刑罰及訴訟程序等事宜，適用於《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關法律的規定。

至於國家安全事務顧問由中央政府指派，就港區維護國家安全委員會履行職責相關事務提供意見，國家安全事務顧問列席港區國安委會議。

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