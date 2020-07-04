港區國安法：港澳辦指人大可按港情況　再制訂國安新例

《港區國安法》已在港實施，國務院港澳辦副主任鄧中華表示，全國人民代表大會授權全國人大常委會訂立港區國安法，並不是一次性的授權，即意味以後人大常委會可根據香港實際情況，繼續制訂相關法律，並可繼續就危害國家安全有關行為定罪量刑。

鄧中華接受內地官媒訪問時指出，國家安全事務屬於中央事權，是港區國安法的法理依據和法理出發點，強調在香港危害國家安全的行為有很多，而中央在港機構僅僅只是對港區國安法規定的4種犯罪行進行管轄，又指即使在該4種犯罪行為當中，中央並非甚麼都管，而是「管極少的」，重申大部分案件都由特區相關機構去管轄。

鄧指出，港區國安法是一部兼具實體法、程序法和組織法內容的綜今性法律，是經過慎重考慮才把三方面內容都包含在一套法律中，一方面是根據全國人大決定，另一方面是考慮到香港的特殊性，確保維護國家安全的制度能變成一個有效的制度。

清華大學港澳研究中心主任王振民亦指出，去年香港發生令人震驚的恐怖事件，極大影響香港社會安寧，近年外國和境外勢力更在香港肆無忌憚，認為港獨及極端勢力的背後均有該些外國勢力支持，故需要有一套有執行機制的法律去解決該些問題。