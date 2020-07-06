公屋疫市加租9.66%　議員炮轟房委會與民為敵

近78萬戶公屋居民於今年9月1日起面對加租9.66%，平均上調金額約200港元。立法會房屋事務委員會今(6日)召開會議，討論今年公屋租金檢討。運輸及房屋局局長陳帆於會上「死撐」檢討機制有效照顧公屋戶的負擔能力，又指今次租金調整是按法例規定進行。多名議員炮轟房屋委員會於逆市「帶頭加租」，公然與民為敵，令慘被開刀的公屋戶生活百上加斤，「實屬荒謬，講出嚟都笑大人個口！」會上亦通過動議全面檢討租金調整機制。

議員鄺俊宇批評公屋加租猶如「向小市民開刀」，令基層苦不堪言，「政府派錢派得1萬蚊，但呢度加完又到嗰度加！」他要求當局撤回今次加租建議，或進行凍結租金。鄺形容今次房委會帶頭加租無疑對社會造成負面示範，或令全港市民均受影響，「轉頭房協，以至其他公共交通工具等等又跟住加（價）！」

另一議員陸頌雄指，本港在黑暴及新冠肺炎疫情夾擊下，市面一片簫條，失業率創逾10年新高，大部分基層面對失業及開工不足的困境，惟當局仍堅持加租。談到政府建議房委會向公屋租戶提供2個月的租金寬免，以抵銷今次加租對基層市民造成的經濟壓力，陸形容此舉如同「一啖沙糖、一啖屎」，又質疑即使免租兩個月亦不等於凍租，只因在現行機制下，今次加幅會影響下次租金調整，令實際租金數字節節上升，促請當局全面檢討租金檢討機制。

議員麥美娟批評今次檢討所用的數據滯後，未能反映去年下半年經濟下行情況，直指機制明顯存有漏洞。議員張國鈞則提議，將檢討期由現時每2年一次，改為3年一次。

陳帆回應指，現行機制所訂的租金調整應屬公屋戶的負擔水平，強調當局已「特事特辦」安排租金寬免兩個月，認為效果等同凍租，有信心建議可獲房委會資助房屋小組支持及通過。他對於要求檢討機制的意見持開放態度，強調機制並非一成不變，會將意見帶回房委會討論。