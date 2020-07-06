公大撥逾2000萬設特別津貼　補助20/21學年就讀生

新冠肺炎疫情嚴重打擊香港經濟，香港公開大學今(6日)表示，將撥款逾2000萬港元設立一次性的特別津貼，補助所有於2020/21學年就讀公大的學生。合資格的全日制學生將可獲發1300港元特別津貼，而兼讀制學生則可獲發650港元；該校表示，希望有關津貼能幫助有經濟困難的學生。

該校指出，由於疫情持續多月，對全球以至本港經濟帶來前所未見的衝擊，校方深明疫情對學生及其家庭生活所帶來的影響，因此特意動用捐款基金及作出資源調配，連同早前校長及多名副校長承諾捐出的每月10%薪酬，推出一次性的特別津貼補助學生，希望與有需要的學生共渡時艱。

該校續稱，除上述的一次性特別津貼，自去年社會活動出現及今年初疫情爆發至今，校方已額外撥款2200萬港元推出多項措施，保障師生的安全與健康、提升網上教學質素以確保學生的學習進度不受影響，以及支援學生在學習和生活上的需要。