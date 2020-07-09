東方日報A1：本地單日倍增19宗　第三波疫情勢兇　政府太遲鈍

本港新冠肺炎疫情大逆轉，出現第三波爆發，昨新增廿四宗確診個案，多達十九宗屬本地確診，較前日單日九宗確診多一倍，是疫情以來單日錄得最多本地病例。本地確診個案當中五宗源頭不明，「慈雲山港泰護老中心」群組增至九宗確診，「彬記粥麵美食」及「新發茶餐廳」群組亦有多名員工及食客染疫。對於突然湧現多宗不明個案，香港大學微生物學系講座教授袁國勇料是父親節放寬「禁聚令」所致，更警告未來數日確診宗數會攀升。有行會成員促收緊禁聚安排；有議員批評教育局反應遲鈍，無就停課安排發出明確指引。目前本港確診病例增至一千三百廿四宗。

「慈雲山港泰護老中心」群組不斷擴大，繼前日一名女院友最先染疫，昨再多四院友及四職員確診，年齡介乎四十八至七十九歲，該群組染疫者增至九人。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，港泰集團屬下有另一間毓華護老院，員工宿舍在同一大廈，同住員工會安排到檢疫中心，另外有三名護老院的探訪者需檢疫。

本港社區多處亦出現播毒危機，觀塘坪石邨「彬記粥麵美食」群組繼前日有五宗確診個案，昨再新增多兩宗，一名四十一歲女病人是早前確診的士司機的妻子，沒有到過彬記，相信是經家居接觸受感染。她在鰂魚涌華蘭中心百佳的壽司檔工作。另一宗是七十一歲男病人，曾光顧彬記。百佳回應指，確診員工於前日已無上班，該店已徹底消毒，目前並無其他員工出現病徵，昨起暫停營業三天消毒。

佐敦「新發茶餐廳」群組亦多三名食客中招，分別是六十一歲及五十九歲男病人，兩人均是的士司機，一名六十歲女病人潛伏期內亦到過新發茶餐廳；另一名已確診的五十五歲的士司機，本身認識新發群組的司機，有機會到過該茶餐廳，他有糖尿病及腎病，需要「洗肚」，現時需插喉，正留醫伊利沙伯醫院深切治療部，連同最先確診的新發侍應，該群組感染或增至五人。

昨亦至少四宗初步確診個案，包括上述留醫深切治療部的士司機其妻子及女兒，十二歲女兒就讀聖母書院，防護中心會通知校方停課。另外，昨一宗輸入個案女病人的三個月大男嬰亦初步確診；一名五十八歲與確診者有接觸的男病人，亦都初步確診。昨日深夜時分再多五宗本地初步確診，包括一名港泰護老中心院友。

此外，港鐵昨日知悉有九名在高鐵西九龍站工作的員工，先後到過新發茶餐廳用膳或買外賣。港鐵已就有關情況通知衞生防護中心，為涉事員工安排進行病毒檢測，該批員工暫時停工，留家等候檢測結果。

袁國勇表示，社區仍有隱形傳播鏈，相信未來數天感染數字仍會上升。早前疫情爆發因香港邊境檢疫措施有漏洞，形容讓轉機返港人士不用接受測試的做法愚蠢，但政府一直沒有提升每日病毒檢測數量至七千五百個，結果每當出現爆發個案，就要立即收緊防疫措施。袁又認為食肆是高危場所，患者每一毫升唾液就有一至十億個病毒載量，如果侍應或廚房職員接觸到唾液，容易將病毒傳播。

食物及衞生局局長陳肇始承認本港出現多宗源頭不明個案是重要警號，指政府正檢視「禁聚令」等社交距離措施，包括收緊處所的人數限制等。對於政府多次被批評社區檢測量不足，她指當局已增購機器，預計幾星期內可將每日檢測量額外增加二千四百個，下月下旬就可增至七千五百個。

議員柯創盛指第三波疫情爆發，學校、院舍和屋邨都有確診個案，市民人心惶惶，相信爆發會持續。柯批評教育局反應遲鈍，無就停課發出明確指引，令學校和家長都無所適從。行政會議成員兼安老事務委員會主席林正財指，長者一旦感染，死亡率相當高，建議院舍職員要接受檢測，亦應限制院友活動，未來兩天的疫情發展關鍵，若情況持續惡劣，社區爆發來歷不明個案，預料政府很有可能「大刀闊斧」地收緊防控措施。

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