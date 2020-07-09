黃遠輝指土供小組提交報告逾1年半　土地選項進展緩慢

政府宣布全盤接納土地供應專責小組報告距今逾1年半，8個土地優先選項仍然進度緩慢。曾任小組主席的黃遠輝形容指，當日刻不容緩的選項發展到目前均進展緩慢，如土地共享先導計劃日前才公布細節，較原定計劃至少遲9個月時間。黃指公屋供應多年來一直追落後，預期未來一段日子公屋輪候時間不但難以縮短，甚至會繼續延長。

黃遠輝日前接受電台訪問，認為可能受過去一年的社會事件和新冠肺炎疫情影響，導致土地共享先導計劃及填海等土地優先選項均出現滯後。而有「公職王」之稱的黃將於下月13日卸任房屋委員會資助房屋小組主席一職，他提到「綠置居」恒常化，認為將可供編配的公屋單位出售，做法並不理想，料令輪候時間進一步延長。

他認為基層家庭最需要解決是住屋問題，而非置業問題。他建議日後應將「綠置居」的比例訂為每年可編配公屋數量約1成，即涉約2000至2500個單位，相信此舉只會影響約10日的公屋輪候時間，減少對輪候人士的影響。

黃指出，下月卸任後會先作休息，花時間陪伴家人，又指短期內不會接下公職及顧問工作，特別是與土地供應小組報告提及的相關土地工作，擔心影響社會對報告的觀感。