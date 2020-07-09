政Whats噏：立會審議延長產假　民主派爭住拉布

立法會今日(9日)三讀通過《2019年僱傭(修訂)條例草案》，但會議期間就因為民主派前後兩次，藉點算法定人數嘅手段嚟拉布，搞到建制議員嬲到爆，話之前幾個星期都係咁嘅情況，完全係惡意拉布，似乎真係頂唔順咁喎。

民主派議員黃碧雲(一舊雲)發言時就話，之前民主派想提修正案，係因為覺得條例通過後，需要每12個月進行一次檢討，但點知政府反對之餘，主席又唔批，鬧爆話政府反對嘅主席就唔批。梁君彥聞言即反駁話依家係全體委員會審議階段，佢嘅裁定已經做咗，話一舊雲不宜妄加批評，澄清自己並非政府反對就跟住唔批，又指早前《財政預算案》修訂案，政府其實係打算一條都唔批，但最後梁都批出好多條。

一舊雲聽完，就再追問梁君彥係咪否認事實，梁就再重複，話自己嘅裁定係按議事規則作出，又話主席嘅裁決係最終嘅，如果真係仲有異議就應該去佢辦公室討論。正當雙方爭持不下，嘈到面紅耳赤時，另一民主派議員毛孟靜(毛婆)似乎睇唔過眼，就即刻要求點算法定人數。

會議去到中午，議員鄭泳舜(Vincent)發言時提到話，對於反對派過去不斷惡意拉布感到好擔心，而早上就係一個好例子，話當時主席同一舊雲一言不合，另一位同事就即刻起身，要求響鐘點人數，繼而步出會議廳。當Vincent仲想繼續鬧，話咁嘅情況係喺過去幾個星期都不斷發生，點知話音未落，陳志全就施施然話要求點算法定人數，搞到Vincent要即刻收聲，冇得鬧落去。

當會議重開之後，Vincent就繼續撻伐，話反對派剛啱完美示範乜嘢叫有佢講、冇人講，離晒譜咁話，仲話自己呢幾個星期坐喺位，觀察好耐，每次攬炒派企起身要求點人數，之後嘴角向上戚起，跟住就拎起手袋行出去，擺到明就係惡意拉布，口講關心婦女權益，其實就係想逃避譴責議案咁話。

其實之前幾次開會，民主派都話要傾《港區國安法》，提出中止待續議案，但就遭梁君彥否決，可能因此發難不斷拉布啦。