你要知：開冷氣唔想捱貴電費？　必學慳家透心涼技巧

夏天冷氣機是每個家庭必須品，想慳住涼冷氣，一樣有辦法。

近日本港氣溫普遍高達攝度30度以上，人人想躲進涼爽的冷氣間消暑。不過家中冷氣開極唔涼，甚至開機即漏水，到底是甚麼原因？裝修專家就為大家解構冷氣使用及保養的最佳方法，教大家開冷氣之餘，亦可慳家過夏天！

開冷氣令身心涼爽，但日日開恐怕銀包也涼，其實只要「識得開」便不會肉赤。網上平台裝修佬裝修學院校長鄧世民(Simon)指，在選購冷氣時，可依據能源標籤及匹數計算耗電量。此外，變頻式冷氣亦是好選擇，事關變頻是根據室內環境自動調節溫度及風速，可以節省部分電量。惟冷氣機的省電模式因應品牌各有不同，不可一概而論。

至於透過循環扇或天花風扇協助，冷氣溫度不用開太低亦可改善人體冷感，自然可以慳到電。另外，若短時間離開室內，不需要關冷氣，因為壓縮機加壓室內空氣變涼快，整個過程最耗電，「成日開關冷氣一定最嘥電」。

「好多人唔識調校一個正確的扇葉角度，令整間屋都唔涼」。其實只要調好角度，冷風吹透整個空間自然涼爽！Simon指，市場上很多冷氣風擋可以改善冷風的流向，效果雖不如循環風扇，但勝在成本低，又可根據家居情況控制角度。此外亦可從源頭節能，改用隔熱的窗簾，以減少室外的熱力傳入室內。

若冷氣開極唔涼，可以透過清洗隔塵網改善。「隔塵網建議一兩個星期清洗一次，但按照實際覺得髒就洗是最好的」，每個人的家居環境有所不同，若家中塵埃較多，隔塵網封麈當然會影響製冷。此外，隔塵網後方的金屬片同樣需要定期清洗，建議每2至3個月自行用清潔噴劑一次。每隔1至2年找專業人士大洗一次，則可避免污垢造成堵塞喉管，令冷氣機「漏水」。

若尋找專業人士清洗冷氣，最好先了解其清潔方式。普遍清洗方式分為水槍、酸性清潔劑以及酵素，當中水槍及酵素均是中性質量，不會令機件損壞，惟水槍需注意噴灑強度，用力過猛或會使金屬片扭曲，從而影響製冷。酸性清潔劑雖然可清除頑固污漬，但對金屬一定有損害，所以日常清潔十分重要！