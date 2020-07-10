港區國安法：傳歐美在港銀行　篩查面臨美國制裁客戶

英媒指，有在港的歐美銀行正篩查有被美國制裁風險的客戶。

美國國會參眾兩院日前先後通過《香港自治法案》，有傳總統特朗普正考慮2至3項針對中國的行動，有望最早下周簽署有關法案。英國《金融時報》周四（10日）引述消息報道，香港至少有兩家歐美銀行進行緊急客戶審計，以篩查出可能因《港區國安法》而面臨美國制裁的中國和香港官員及企業，可能必需終止與他們的業務關係。

有銀行人士透露，切斷有關客戶關係可能會損害中資銀行和中國國有企業的收入，但這無補於事，因為如果他們受到制裁，銀行就不會碰他們。

報道無提及進行審計的銀行資料，但指出滙豐控股及渣打集團等外資銀行在香港設有零售點，而摩根大通、高盛、美國銀行和瑞銀等全球投資銀行在香港亦設有辦事處。至於持有國際業務的大型中資銀行如中銀香港亦於香港佔有市場領導地位。此外，有關的制裁或會打擊香港的國際基金經理和保險業務。

分析指出，美國的制裁範圍可能由凍結個人和公司的資產，到將其從美國金融體系中剔除，還可能阻止銀行進行美國管轄範圍內的外匯交易，這意味華盛頓可以設法遏制其獲得美元的機會，從而迫使金融機構在與美國或中國開展業務之間作出選擇。