水泉澳邨明泉樓單位喉管有破孔　部分居民或須撤走

香港爆發第3波新冠肺炎疫情，今(10日)新增至少30宗初步確診，包括沙田水泉澳邨明泉樓11名居民。有當區區議員指，政府或會撤離明泉樓居民。另外，他稱有確診者居住16號單位，房屋署較早時為大廈所有16號單位檢查喉管，發現其中一個單位的喉管有小破孔。東網記者今到場視察，發現不少明泉樓居民非常擔憂，陸續自行搬走暫避。

沙田區議員丘文俊指，收到消息政府或會撤離所有（或部分）明泉樓居民。據他了解，有確診者居住16號單位，房屋署較早時為大廈所有16號單位檢查喉管，發現其中一個單位的喉管有小破孔。他續指明泉樓有約520戶，約有1300至1400人住，並稱衞生署昨早上收回超過500個樣本樽，其中約10人初步確診，確診比例相當高。

明泉樓低層住戶黃小姐指自己出入會帶兩個口罩保護自己。她稱，早上已交檢測樣本，下午就會知結果。她又指自己非常擔心收到感染，即使想搬至其他地方，惟「自己無錢無地方搬」。

明泉樓居民張生指，從網上得知居住大廈有人確診，現在非常擔心疫情發展，故一家4口搬去外家暫住。而明泉樓居民王女士則稱會自我隔離14日，並已購買大量杯麵作儲備。她又指出入會特別小心，會用紙巾按𨋢掣。

現場可見，匡智水泉澳綜合復康中心位於明泉樓地舖位置。於下午有復康中心人士帶同多袋物品離開明泉樓，並登上寫有匡智松嶺村字樣的小巴。另有身穿保護衣的人員在明泉樓大堂清潔，大堂設有深喉唾液樣本瓶領取處，以便居民提供唾液樣本以作測試。