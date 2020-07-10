咖啡學徒辱五星旗原被判社服令　今改判監5周

去年9月21日屯門衝突，咖啡學徒鄧智樂(21歲)被指撕毀、焚燒和踐踏五星旗，他早前承認一項侮辱國旗罪，並被判履行240小時社會服務令。律政司事後就刑期提出的覆核申請，案件今（10日）於屯門法院處理。裁判官接納律政司申請，把刑期改為監禁5星期。

控方陳詞指，裁判官量刑時未有充分考慮案中存在多項加刑因素，包括涉案國旗屬公物、被告與他人一同侮辱國旗，且侮辱的手法包括撕毀、焚燒及踐踏；而被告除點火器外還管有白電油，顯示被告有預謀犯事。控方亦不認同被告踐踏國旗是為了撲熄火種，指被告在焚燒國旗時，把國旗的一部分蓋在火上面以能大幅度焚燒國旗。控方認為本案案情嚴重，應予以判囚。

辯方回應指，履行社會服務令並非易事，反問「係咪一定要一個年輕人坐監先可以維護到國旗呢」，辯方指國旗依靠人民真心愛戴，社會服務令也需要被告付出時間及失去一定自由，相信已能起阻嚇及更生作用。

辯方並指，被告已履行了6次社會服務令，而其工作能力亦獲公司認同，剛被晉升為全職主任咖啡師，他自己也有反省，明白當初沒有三思而行，造成影響終生的後果。被告在晉升後，明白自己責任多了，為了彌補過錯及回饋社會，被告積極履行社會服務令，其家人及上司亦能見到被告的改變。

裁判官考慮後，認同自己在最初量刑時沒有就案中加刑因素給予適當比重。裁判官指案發時有約40人圍觀，被告在公眾面前侮辱國旗，行為可能鼓動在場人士，被告亦與他人一同犯事，以多種手法侮辱國旗，並明知屬公物仍作毀壞，被告的行為顯示對國旗的輕蔑及藐視，嚴重貶損代表國旗的尊嚴，判處社會服務令是明顯不足及原則上犯錯，遂把原本的240小時社會服務令判刑擱置，改判監禁5星期。

案情透露，康文署職員於當日下午3時許，透過閉路電視發現有人扯下屯門大會堂外的五星旗，其後被告和兩名不知名人士撕開五星旗，並用火槍焚燒五星旗，再踐踏旗幟後離去。至同晚約10時，有人在元朗非法集結，警方驅散示威者時，在鳳琴街見被告形迹可疑，遂截停搜查他，搜獲火槍、白電油和手套等物，警誡下他保持沉默。