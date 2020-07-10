政Whats噏：馮驊拒設關愛隊　葛珮帆促換晒選管會啲人

今屆立法會會期即將完結，議員葛珮帆(EQ)今(10日)就同傳媒聚會總結過去4年工作，談到九月選舉安排時，EQ就好激氣，話唔係設唔設關愛隊嘅問題，實際係出現重複排隊阻礙投票嘅情況，如果可以確保冇重複排隊出現，大可以不設關愛隊，仲話如果做唔到選舉公平公正，政府就要換人，唔單止撤換選舉管理委員會主席馮驊，成個選管會啲人都要換！

早前馮驊拒絕設立關愛隊，被建制派議員鬧爆。EQ解釋話，點解需要關愛隊，係因為有人重複排隊阻礙需要關愛嘅人投票，例如長者、殘疾人士及孕婦等，而早前有官員都講明阻礙排隊及重複排隊屬於刑事罪行，既然係罪行，選管會及政府就要諗辦法執法，去阻止有人犯法，並進行拘捕，呢樣先係關鍵，所焦點根本唔係關愛隊。

EQ仲反問，如果有老人家排隊排到暈會點處理，選管會就話會準備櫈畀佢哋坐，但其實場地根本無辦法容納咁多櫈，如果選管會無法確保選舉公平公正，就唔應該執行呢個選舉，如果選管會無能力保證選舉公平公正，就係失職塞責，政府應該考慮換晒成個選管會啲人咁話。