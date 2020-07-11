政Whats噏：康文署最叻嘥地　葵涌公園曬草皮

公園梗有一個係左近，亦都係必不可少嘅社區設施，公園嘅規劃建設非常重要。不過建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓（Tony）就指香港嘅休憩用地規劃往往未能做到盡善盡美，造成土地浪費，而前身係醉酒灣堆填區嘅葵涌公園，就係其中一個浪費土地嘅例子喇！

香港目前有16個堆填區，除咗3個大型策略性堆填區運作緊之外，其餘13個面積相對較細嘅堆填區已經關閉同埋修復，呢啲修復後嘅堆填區可以活化用作公園同休憩處等康樂用途。而醉酒灣堆填區自1979年停用後，當局計劃將該處改建成公園，原定於1992年落成同啟用，但準備啟用時發現堆填嘅垃圾因為自然腐化而釋放沼氣，結果需要取消啟用。至到1993年，環境保護署接管葵涌公園，進行防範沼氣同監測保養工程，涉及1.1億港元，2000年完成，將其交還康文署。

《審計報告》前年已經公布審查已修復堆填區嘅管理狀況，指葵涌公園完成修復後17年都仲未開放，批評發展進度緩慢，敦促民政局需要為發展該公園加快行動。政府喺2016年撥出4.5公頃土地作為臨時板球場，臨時板球場分為一個主場同埋兩個練習場，工程喺2018年下旬完成，同年11月正式開放使用。去到舊年3月，香港板球總會就有關臨時板球場嘅土地牌照續期3年。

Tony指，佔地27公頃嘅葵涌公園就係浪費土地嘅例子，呢一幅比維多利亞公園仲要大嘅土地，1979年堆填區停用後計劃發展成為大型市鎮公園。但之後政府又發現該地有沼氣釋放，所以公園嘅開放計劃要暫時擱置，到依家都只係聞到樓梯響，仲未有詳盡嘅發展計劃，Tony話民政局同康文署要負主要責任，而政府高層都應該介入囉！

Tony仲話，康文署應該要清楚自己未來嘅發展定位，強調休憩設施係社區重要構成部分，亦都係令社區變得和諧嘅重要因素，一定要做到地盡其用，希望相關部門可以加強監督，同埋有完整嘅規劃，達致便民同利民嘅效果。

除咗Tony，議員郭家麒都好關注開放葵涌公園計劃嘅進展，而康文署署長劉明光早前就答覆立法會，指建築署正為呢個項目進行詳細設計，康文署並會就設計方案諮詢葵青區議會。而該項目向立法會申請撥款之後，明年年底就可以展開工程。換言之，大家仲要等多幾個寒暑囉！