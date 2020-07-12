第3波疫情打殘18區　黃大仙觀塘最多患者到訪

新冠肺炎第3波疫情襲港近一星期，18區紛紛失手！今日（12日）新增確診個案達38宗，本地個案佔30宗。連同過去一周初步確診及確診個案到訪之處遍佈各區，其中九龍黃大仙區最嚴重，當中慈雲山的港泰護老中心、牛池灣的彩輝邨、彩雲邨、黃大仙或出現德望學校群組。另外，觀塘區除坪石邨，油塘及秀茂坪等亦出現個案；油尖旺、大角咀、佐敦等亦有確診個案到訪。

新界方面，以沙田區與西貢區最嚴重，沙田的禾輋邨、水泉澳邨有住戶確診，沙田中心化妝品連鎖集團莎莎亦有員工確診；西貢區的將軍澳亦有多個屋苑出現住戶確診，包括天晉、善明邨、健明邨、日出康城晉海等。現時18區內，只有北區與南區暫未有確診患者到訪。

近7日十八區本地初步確診／確診患者曾到訪地點：

港島：

東區

●太古：太古城中心

●鰂魚涌：華蘭中心超市Food Le Parc、華蘭路12A-12H號男女煮角、華蘭中心

●北角：港運城、丹拿花園第3座、城市花園雋妍教育中心、城市中心、城市花園

灣仔區

●灣仔：利園一期、演藝學院、萬麗海景酒店、東美商業中心、盧押道5號Feather & Bone●

●跑馬地：禮頓山第三座●

●銅鑼灣：利舞臺玉桃軒、希慎廣場一風堂、銅鑼灣廣場極尚大喜屋、勝華樓凡高廚房

中西區

●上環：聚點坊點心專門店●

九龍：

九龍城區

●九龍城：九龍醫院醫管局資訊大樓、衙前圍道56-58號順興餐廳、香港浸信會醫院

●土瓜灣：榮光街86號、嶺南大廈、立基大廈

●黃埔：黃埔花園第11期聚寶坊、家居庭（第12期）黃埔天地

觀塘區

●觀塘：坪石邨玉石樓、紅石樓、彬記粥麵美食、爭鮮迴轉壽司店、安達邨禮達樓、孝達樓、觀塘廣場龍寶酒家

●佐敦谷：彩福邨彩歡樓

●秀茂坪：順安邨安頌樓

●油塘：大本型莎莎、康華苑華康閣

●牛頭角：定富街4-24號豬嘜車仔麵、牛頭角道167號偉景樓

●彩虹：清水灣道8號大家樂

深水埗區

●長沙灣：鴻裕大廈 B 座、永隆大廈、青山道261號

●深水埗：西九龍中心肯德基、李鄭屋商場、貿易廣場、通州街公園壁球中心、欽州街60號

●南昌：南昌邨昌賢樓

黃大仙區

●牛池灣：彩輝邨彩華樓、彩雲邨星晨樓、彩雲商場麥當勞、威豪花園第一座、牛池灣街市

●彩虹：龍池徑60號A新志興至尊燒鵝大王

●黃大仙：竹園南邨麗園樓、中華基督教會扶輪中學、聖母書院、德望學校、黃大仙中心南館金記冰室、翠華餐廳、彩雲商場彩龍皇宮大酒樓、彩雲街市

●鑽石山：鳳德邨碧鳳樓、鳳德商場百佳

●慈雲山：港泰護老中心有限公司、慈正邨正遠樓、正暉樓、正康樓、正安樓、慈樂邨樂仁樓、慈民邨民健樓、慈華里5號、慈安苑安康閣、萬年戲院大廈、高美樓、慈雲山街市、毓華里12-14號時代冰室

●新蒲崗：福和工業大廈順豐

油尖旺區

●佐敦：新華寶城餐廳、恆豐中心大食代、新發茶餐廳

●大角咀：福祥樓、櫻桃大廈、海富苑海韻閣、新興鋼具商業大廈

●奧運：凱帆軒第3座

●旺角：海韻閣、朗豪坊、旺角道30-36號麥當勞、旺角中心第1座、旺角城大廈

●油麻地：慶豐燒鵝餐廳小廚

●柯士甸：高鐵西九龍站、柯士甸大廈

●尖沙咀：海港城Shake Shack

離島區

●東涌：東堤灣畔商場元氣壽司

●大嶼山：香港迪士尼樂園、酒店、迪欣湖

●長洲

新界

葵青區

●葵涌：葵盛西村10 座、荔景邨樂景樓

●葵芳：葵芳邨葵喜樓

●青衣：青衣城 2 小食快綫

西貢區

●將軍澳：天晉一期、 天晉3 座、PopCorn

●調景嶺：善明邨善智樓、健明邨明星樓、彩明商場、都會駅唐記包點、優才（楊殷有娣）學校、盈健醫療中心、彩明譚仔雲南米線

●日出康城：晉海

●西貢：科技大學

沙田區

●沙田：禾輋邨德和樓、美和樓、石門京瑞廣場豐鍋雞煲、新城市廣場、沙田一田百貨、石梨貝水塘、沙田崇真學校、培基小學、沙田中心莎莎、水泉澳邨明泉樓、水泉澳邨太子燒味、保良局朱正賢小學、瀝源商場、凱悅酒店

●大圍：美源餐廳、新翠村商場 Pizza Hut、九龍城浸信會禧年（恩平）小學

大埔區

●大埔：鐵路博物館

●太和：東鐵線太和站

荃灣區

●荃灣西：灣景花園 1 座、港鐵荃灣西站、Babington Education麗城分校、荃灣廣場牛涮鍋

屯門區

●屯門：兆隆苑、山景邨景美樓、湖景邨湖光樓 、龍門居 7 座、山景邨、內河碼頭龍門路健榮飯堂、啟豐商場

元朗區

●元朗：康德閣

●天水圍：樂湖居