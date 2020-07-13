足總管治差　立法會通過3項動議設獎罰機制

香港足球總會向政府提交「展望2025策略計劃」申請資助，立法會民政事務委員會今早(13日)開會討論。多位議員批評足總過去管治差，惟政府卻每年如期撥款予足總，要求政府加強監管及在董事會加入球迷、球員等持份者加強溝通。足總主席貝鈞奇表示會積極檢討。立會最後通過三項動議，包括加強監管足總。

議員邵家臻指出，審計報告批評足總管治有問題，但政府仍每年如期撥款2500萬港元，希望可設立可獎可罰的衡工量值機制，又指足總數10年來如家族管治，建議讓球迷加入董事會。議員周浩鼎則關注增加足總商業贊助的途徑，以減少依賴公帑；亦有議員建議政府增加對捐助足球賽事的免稅額，鼓勵贊助活動。

貝鈞奇承認足總管治有問題，對於被批評委員會形同虛設及成績表現不好等，他指會積極改善，包括考慮尋求顧問公司提供意見等。他又指，現時足總兩位高層已離職，會檢討足總架構是否「架床疊屋」，未來會加強對球會的資助及加強青年培訓等。

會上通過三項動議，包括邵家臻提出要求民政事務局對足總增加獎罰機制、陳沛然動議要求足總加入領隊、球迷等持份者入董事會、陸頌雄動議增加青訓、女子足球及草根球迷的資助及教練的薪酬等。