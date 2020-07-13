貿發局宣布書展延期　持票人士可申請退票

本港新冠肺炎疫情再上高峰，香港書展原定本周三(15日)起舉行，惟在疫情下外界不斷有聲音叫停活動。主辦方香港貿易發展局今日(13日)向參展商發信，宣布將書展延期，持有有效門票之人士可申請退票。消息指，書展或延至9月或12月。

貿發局向參展商發信，宣布因應最新疫情發展，政府重新收緊社交距離限制，將書展延期，另外3個同期舉行的展覽，包括香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日亦將延期舉行。貿發局亦指，持有有效門票之人士可申請退票，詳情可留意書展網站。

不過，書展的場地布置早已開始，東網記者到場視察，有工人表示，客戶告知他們貿易發展局已通知了書展取消，以致全部工人突然都要「停晒手」，等待撤離。工人引述大部分參展商均表示，即使貿發局不用他們付錢，都已經「損失慘重」。會展的廢物回收地方亦堆滿大批書展用、簇新的卡板。

另外，在貿發局宣布延期前，已有不少參展商主動退出。繼九巴昨日(12日)宣布因疫情持續，退出書展。小皇冠童書館今日亦在社交網站Facebook上寫道，為着員工和客人安全着想，決定退出書展。小皇冠童書館原定於書展的兒童天地開設攤位，退出後將會安排網上書展，詳情將於稍後公布。而另一間參展商正文社也決定退出書展。

另外，同日舉行的「香港運動消閒博覽」，其中一個參展商Protrek都也宣布退出。