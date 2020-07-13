疫情急增兩主題樂園再關閉　海洋公園明起停業8天

新冠肺炎疫情大爆發，兩大主題樂園重開1個月即再次閉園！早前香港疫情有所緩和，海洋公園及香港迪士尼樂園關閉4個多月後，相繼於上月中重開。惟重開僅1個月，香港近日多區均出現確診者，行政長官林鄭月娥晚上(13日)公布多項防疫措施，並稱主題樂園理應需要關閉。而海洋公園公園隨後亦公布明起(14日)至下周二(21日)暫停開放。

香港本年1月起爆發疫情，海洋公園及香港迪士尼樂園亦於1月26日起暫停營業。及後疫情有所緩和，兩大主題公園均於關閉4個多月後先後公布重開，海洋公園上月13日恢復營運；香港迪士尼樂園則於同月18日重開。

旅遊業議會主席黃進達指出，現階段幾乎沒有旅客抵港，故主題公園重開後的客源主要為本地人，惟近日有新冠肺炎患者曾到訪迪士尼樂園，疫情控制更見困難，認為閉園有助切斷傳播鏈，否則「開到都無人會嚟」。不過，黃稱，2大主題公園重開至今僅1個月左右，相信再次閉園對其營運收支有一定影響，冀政府未來可提供短期現金援助，讓業界「吊住鹽水先」。

海洋公園表示，公園將於本月14日至21日暫停開放，並已即時暫停網上預約入園之系統。如訪客持有於公園售票處或官方網站購買之受影響日期標準門票，請保留門票，作為日後由公園直接換票或退款之用。經由公園正式授權旅行社或售票平台購入之受影響門票，公園將協助提供相關換票或退票資料。