政Whats噏：民主派初選初步結果　一舊雲長毛料出局

立法會選舉將於9月舉行，民主派日前舉辦1連2日初選，有逾61萬人投票。民主動力今(13日)公布初步結果，其中在九龍西選區中有逾7萬5千人投票，但民主黨現任議員黃碧雲(一舊雲)只取得3765票，只佔九龍西選區總票近5%，排行第七，預料將會出局。此外，社民連梁國雄(長毛)在新界東的得票排第9，料無望重返立法會。

初步結果只計算電子票站，但紙張選票仍點算當中，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，電子票中有逾千票為重複點票。根據現時嘅初步結果，現任議員當中，民主黨多名議員均取得低票，只排行第五、六位，屬於出線尾席或尾二席。該黨主席胡志偉在九龍東取得9千多票，排行第5、議員尹兆堅在新界西取得約1萬7千票，排行第5、議員林卓廷在新界東取得約1萬4千票，排行第6、議員涂謹申則在區議會(第二)取得4萬5千票，排行第4。

有兩名前議員參與新界東選區，前議員新民主同盟范國威取得9764票，排行第七，屬出線末席。另一名前議員梁國雄只得8944票，排行第9。

政制及內地事務局今日表示，政府不同部門均接獲不少市民投訴，指初選活動涉嫌干預、操弄選舉，嚴重擾亂選舉秩序並導致選舉不公；另有市民指有關活動參與人眾，涉嫌違反限聚令規定；而市民所提供的個人私隱亦未獲保障，恐會被人濫用而違反《個人資料（私隱）條例》的相關規定。

局方又指，亦有投訴指舉辦單位主張號召贏取「35+」立法會議席後全面否決政府的財政預算案以達致「攬炒」目的，該等行為已涉嫌構成《港區國安法》第22條所規定的顛覆國家政權罪，即以非法手段嚴重干擾、阻擾、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特區機關依法履行職能。

局方強調，政府現正就有關投訴進行深入調查，若有需要，會尋求法律意見，一經發現有任何違法違規的情況，會即時轉介相關執法部門依法查處，必定會嚴肅處理，絕不姑息。