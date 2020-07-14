陳肇始指若疫情惡化　不排除全日禁止堂食只准外賣

香港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，政府收緊防疫措施，其中食肆由明日(15日)起晚六朝五禁止堂食，只准外賣。食物及衞生局局長陳肇始今早(14日)在電台節目表示，考慮仍有市民需要在上班期間用膳，因此食肆晚六朝五才禁止堂食，若疫情惡化，不排除下一步全天候禁止堂食，要求食肆全日都只准外賣，以減少人流。

她續指，措施是希望縮短市民在食肆聚集的時間，並鼓勵市民回家吃飯，強調食肆在堂食時段仍要遵守防疫規定，包括要求食客在非進食時間戴口罩，枱與枱之間要相隔1.5米等。

對於政府同時規定市民乘搭公共交通工具必須戴口罩，陳指由於今次有的士司機及乘客確診，而公共交通工具本身是密閉空間，而且人多擠迫，若遇上乘客拒絕戴口罩，交通工具負責人可作出勸喻，由警方負責執法。

陳又指，若市民現階段無病徵但擔心感染新冠肺炎，可到醫管局轄下18間中醫門診及地區康健中心取樣本瓶進行檢測，費用全免，當局正與醫管局及衞生署商討，爭取本周內擴至普通科門診亦可收集樣本瓶。她表示，隨檢測數量上升，確診個案數目有機會增加，對醫療系統構成壓力，醫管局必要時會調整服務。

另外，政府爭取今個星期起，為安老院舍、食肆員工、的士司機及物業管理員工等高風險群組進行檢測。陳稱負責檢測的兩間深圳私營機構在港設有實驗室，檢測工作在香港進行，接受檢測人士要提供基本資料，因不同群組涉及人數不同，難以說明何時完成。至於從高風險地區來香港的航班，旅客須出示病毒檢測呈陰性的證明才准登機，陳指初步定出7個高風險地區，包括巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾、南非、菲律賓及印尼，不排除日後加入更多地區。