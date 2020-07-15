Dr.東：流汗罨住令皮膚留汗斑　可用抗真菌藥膏或口服藥治療

天氣炎熱，又熱又焗，身上留下「一攤攤」白色印令人尷尬，或是皮膚發炎出現汗斑。皮膚科專科醫生指出，汗斑是受真菌感染，而抵抗力弱、運動量大的人同樣容易誘發汗斑，曾有熱愛跑步的廿多歲青年，胸部及背部均出現中量汗斑，不敢在朋輩面前換更衣服。他建議患者在炎夏「戴多兩件短衫」，出汗時能夠更換，保持身體乾爽，避免汗水「罨」住身體!

皮膚科專科醫生陳湧表示，汗斑是一種真菌感染，若皮膚置於又濕又熱又焗的環境，身體油脂分泌會增多，有利真菌生長，黑色素細胞亦變得不活躍，出現一片片白色「斑」。他指出，汗斑患者通常感到皮膚痕癢、脫皮、出現紅或白色，即使後期皮膚轉好，脫皮情況改善，但外觀仍未立即回復正常，尤其常運動的人，汗水易「罨」住身體，形成汗斑。他說，一名二十多歲的青年常跑步，但出汗後沒有立即更換衣服，導致胸口及背部出現大面積汗斑，十分尷尬，不敢在朋輩面前換衣服，害怕別人的奇異目光。

他指出，不少人對汗斑存在誤解，誤以為是俗稱白蝕的「白斑症」，兩者都是出於色素細胞病變，白蝕是免疫系統疾病，患者自身免疫細胞攻擊自己的色素細胞，令色素細胞完全製造不到顏色，皮膚出現白色一攤攤，而汗斑是皮膚受到酵母真菌感染發炎，影響色素細胞製造顏色，讓皮膚出現白色斑塊。患者希望分清兩種皮膚疾病，可透過紫外光燈照射患處，白蝕會變成白色一撻，汗斑則會顯現少許螢光效果。

治療方面，汗斑可利用外用藥膏或藥水治療，情況太嚴重要服食口服抗真菌藥物，殺菌後需待色素細胞自然康復，大約三個月後色素細胞可在患處製造正常的皮膚顏色。若要減低再受真菌感染的風險，應穿着棉質衣服以幫助吸汗，戶外活動流汗時要時刻抹汗，保護皮膚乾爽，運動後應即時沖身，減少真菌孳生。

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